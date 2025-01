Metropolitanmagazine.it - Chi è Carlotta, la cantante di Frena: “Dopo il gran successo negli anni 2000, il vuoto, oggi voglio il riscatto”

La(Carla Quadraccia) torna in tv e cerca il rilancio a Ora o mai più 2025. Ladi, brano che divenne un tormentone radiofonico e che la portò successivamente sul palco del Festival di Sanremo nel 2001, si è esibita con Donatella Rettore nella scorsa puntata, ottenendo back alterni e contrastanti.è cresciuta ad Amelia dove ha anche studiato. Parlando proprio degli studi, si è diplomata in ragioneria.Da sempre appassionata di musica, sin da piccola studia canto, danza moderna e classica. E a 16entra a far parte di un gruppo locale come. Con loro si esibisce in varie serate nel Lazio e in Umbria.Nel 1994 partecipa a vari concorsi per voci nuove. Poi si iscrive alla Louis Music Academy di Roma. Questa scuola le permette di studiare per trecanto e jazz, solfeggio, musica d’insieme e armonia.