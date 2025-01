Davidemaggio.it - Che tempismo i FerragnEX!

Leggi su Davidemaggio.it

Guardando l’immagine di apertura, verrebbe da ridere. Dopo tanto inutile chiacchiericcio, la sola verità alla quale possiamo credere è questa: Fedez e Chiara Ferragni non ne imbroccano più una giusta, ma sanno calcolare bene i tempi delle proprie rivelazioni. Lui con con lo scioccante gossip esploso a un passo dall’inizio del Festival 2025, lei con la confessione a mezzo Instagram proprio nel giorno in cui è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata. E il nuovo Sanremo Special è servito, quello definitivo.La separazione tra i due è stata sancita legalmente da un mese, ma le loro strade si sono divise già da tempo, mettendo fine alla (finta, a questo punto) favola social che li aveva visti protagonisti. E se dovessimo scegliere un momento simbolico in cui piazzare l’inizio della fine, quel momento sarebbe proprio la finale di Sanremo 2023, durante la quale il comportamento di Fedez con Rosa Chemical mise in grave imbarazzo la Ferragni, che era lì come co-conduttrice.