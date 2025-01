Amica.it - Chanel: tutto sulla sfilata che festeggia 110 anni di Haute Couture

Al Palais Galliera di Parigi,ha presentato la collezioneP/E 2025. In attesa dell’arrivo di Matthieu Blazy come nuovo direttore creativo, la maison ha celebrato i suoi 110.Come scenografia, il designer Willo Perron ha realizzato due rampe bianche a forma di doppia C che richiamano anche il simbolo dell’infinito. Un omaggio allo stile senza tempo del brand. In passerella una collezione costellata da completi in tweed, abiti double, mini dress con spalle rigide o a palloncino, cappotti sartoriali e finissimi abiti con maniche à gigot. La palette cromatica è davvero ricca: dai pastelli alle tonalità brillanti come rosso, viola, giallo, blu navy e rosa acceso. Immancabili il nero, il bianco e il beige. Come da tradizione, laè stata chiusa dalla sposa.