Tvzap.it - Cesare Cremonini, la nuova fiamma è la famosa di “Amici”: ecco chi

Sembra che Cesare Cremonini abbia ritrovato l'amore. Dopo varie indiscrezioni, il cantautore è stato paparazzato dal magazine «Chi», diretto da Alfonso Signorini, in dolce compagnia. Non si tratta di una sconosciuta, la presunta fiamma dell'ex leader dei Lunapop sarebbe un volto famoso di Canale 5. L'abbiamo vista ad uno dei programmi di maggior successo di Maria De Filippi. Dopo la fine della relazione con la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti e le voci di un ritorno di Cremonini con l'ex fidanzata Martina Maggiore, Cremonini sembra aver ritrovato il sorriso con un'altra donna: l'ex concorrente di Amici Caterina Licini.