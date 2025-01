Justcalcio.com - CdS – Fiorentina, spunta Tzimas e c’è anche l’opzione Arnautovic

2025-01-29 12:13:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS:Pablo Marí è ufficialmente un nuovo difensore della. Lo spagnolo ha sostenuto le visite mediche di rito nella giornata di ieri, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026 nel quale è inclusa un’opzione per estendere il vincolo di un altro anno e portare la scadenza al 2027. Il classe ’93 guadagnerà grosso modo gli stessi soldi percepiti in Brianza, circa 1,6 milioni a stagione, e ha già conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra al Viola Park. Dove tra l’altro è stato realizzato uno scatto con Raffaele Palladino, che lo ha voluto fortemente in quanto lo conosce dai tempi di Monza. «Non vedo l’ora di indossare questa maglia già in questo weekend» le parole di Marí, il cui acquisto va nella direzione di confermare l’unità d’intenti con il tecnico campano.