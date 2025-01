Scuolalink.it - CCNI Mobilità 2025/28: firmato il nuovo contratto, ecco le novità

È statoilCollettivo Nazionale Integrativo () sullaper il triennio/26 – 2027/28. Il, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali rappresentative (CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS Confsal, GILDA Unams e ANIEF), introduce diversesignificative per il personale docente. Tra le più importanti, l’introduzione di nuove deroghe ai vincoli di, la possibilità di passaggio di ruolo su posto di sostegno senza abilitazione per il grado di scuola richiesto e il riconoscimento della precedenza in fase interprovinciale per l’assistenza da parte dei figli al genitore con disabilità. Deroghe, passaggi di ruolo e precedenze: le principalidel/28 Ilprevede deroghe ai vincoli diper i docenti con figli minori di 16 anni o che assistono genitori over 65.