Lapresse.it - Caso Santanchè, Pg Cassazione: “Caso su truffa Inps resta a Milano”

Il processo per la presuntaaggravata all’, che vede imputata la ministra per il Turismo Daniela, deve rimanere aper competenza territoriale. E’ stata la richiesta sollecitata dal Pg della Corte di, dove è in corso la discussione sull’eccezione sollevata dai giudici di, sulla competenza territoriale.Secondo i legali difensori della, il processo dovrebbe invece essere spostato a Roma. Anche gli avvocati dell’si sono associati alla richiesta del procuratore generale. La decisione è attesa per domani.