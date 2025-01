361magazine.com - Caso Pandoro e Uova di Pasqua: nuovi guai per Chiara Ferragni

È stata rinviata a giudizioMentre tutta l’attenzione era rivolta alle dizioni di Fabrizio Corona su Fedez, la Procura ha rinviato a giudizioper ildelledie delBalocco.A renderlo noto la difesa dell’influencer che è stata citata in giudizio, per truffa aggravata, il 23 settembre. I legali della, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana hanno detto: «Non ha commesso alcun reato».E poi: «Restiamo fermamente convinti che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che ogni profilo controverso sia già stato affrontato e risolto avanti l’Agcm.L’interlocuzione con i pm non ha avuto l’esito auspicato e la Procura ha preferito demandare al Giudice del dibattimento ogni decisione nonostante sia evidente l’assenza di condotte costituenti reato e la mancanza delle condizioni di procedibilità.