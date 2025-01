Ilfattoquotidiano.it - Caso Almastri, Meloni e ministri indagati: saltano le informative in Parlamento. Il nuovo post della premier: “Dritti per la nostra strada”

Nessuna informativa a Camera e Senato. Il governo si scherma dietro la comunicazioneprocura di Roma che ha avvisato la presidente del Consiglio Giorgia, iCarlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano dell’iscrizione nel registro degliper ilAlmasri, così da poter girare la notizia di reato al Tribunale dei, per saltare l’atteso passaggio in, sollecitato dalle opposizioni. Insomma: quattro membri dell’esecutivo rischiano accertamenti sul mancato arresto e il rimpatrio del generale libico accusato dalla Corte penale internazionale di crimini di guerra e contro l’umanità, quindi non è ilche riferiscano in Aula sulla vicenda. Questa la linea scelta, mentre è stato convocato un vertice di governo a Palazzo Chigi e sui social continua l’attacco frontale alla magistratura.