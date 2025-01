Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, Sisto: “Ministri assenti in Aula perché c’è indagine”. Ma le opposizioni attaccano: “Governo scappa, vogliamo risposta politica”

Il day-after in Parlamento, dopo la notizia della presidente Meloni destinataria, assieme al sottosegretario Mantovano e aiNordio e Piantedosi, di una comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati, è piuttosto agitato. All’ora di pranzo Giulia Bongiorno lascia Palazzo Chigi. Ai cronisti non rilascia dichiarazioni. Alcune ore dopo si saprà che sarà la senatrice leghista, e nota avvocata, a difendere Giorgia Meloni.Come già noto, le informative deiNordio e Piantedosi, previste per il pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio, sono state annullate e leprotestano. “La storia del Parlamento dimostra che ci sono stati tantissimiche sono venuti in Parlamento nonostante fossero indagati” afferma il dem Matteo Orfini. Ed il segretario di +Europa, Riccardo Magi accusa: “Ilusa la comunicazione social edal Parlamento”.