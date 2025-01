Sbircialanotizia.it - Caso Almasri, Meloni: “Ricevuto avviso di garanzia, non mi faccio intimidire”

Per il rimpatrio del libico, indagati anche Nordio, Piantedosi e Mantovano. La presidente del Consiglio: "Non sono ricattabile e non mi". Salta l'informativa alle Camere prevista per domanidialla presidente del Consiglio Giorgiae ai ministri di Giustizia e Interno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo .L'articolo: “di, non mi” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.