Quotidiano.net - Caso Almasri Meloni indagata

"Favoreggiamento e peculato". Sono i reati per cui risultano indagati la premier Giorgia, i ministri di Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario con delega ai servizi Alfredo Mantovano, in relazione all’arresto e il repentino rimpatrio, via aereo di Stato, del cittadino e funzionario di polizia libico Njeem OsamaHabish, meglio noto come, tra il 19 e il 20 gennaio scorsi. La "notizia bomba", come la definisce un autorevole direttore di tg, deflagra alle 17 di ieri. È la stessa presidente del Consiglioa premurarsi d’informare, a mezzo social network, che "il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino".