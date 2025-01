Iltempo.it - Caso Almasri, Lam Magok: "E' un criminale, non doveva essere rilasciato"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2025 "Sono stato torturato nella prigione di. Mi ha colpito con un bastone e mi ha rubato la croce che portavo al collo. E mi ha torturato quando ho tentato di scappare. Sono cristiano, vengo dal Sud Sudan.è un. Non, non gli andava permesso di tornare in Libia. Sono qui per parlare della situazione dei migranti in Libia e per portare la testimonianza di quello che ho subito quando sono stato in Libia. Quando ho visto cheveniva riportato in Libia ne sono rimasto molto triste.è un. Lui mi ha torturato e picchiato. Sto dubitando molto della giustizia in Italia, visto che lo hanno lasciato andare via" così Lam, uno dei rifugiati vittime del generale, a margine della conferenza delle opposizioni in cui sono stati ascoltati tre rifugiati vittime distesso, tra cui Lamstesso, David Yambio e Mahamat Daou.