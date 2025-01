Pronosticipremium.com - Casemiro gela la Roma, no ai giallorossi: il brasiliano preferisce un’altra meta

Stiamo entrando nella fase bollente di un calciomercato che vede laimpegnata su diversi fronti, con Ghisolfi che si sta prendendo all’ultimo. Passa quasi in secondo piano l’imminente sfida all’Eintracht Francoforte in Europa League, tra un post Hermoso divenuto priorità, un vice Dovbyk ancora da individuare, un Zalewski tra Marsiglia e Inter e la suggestioneche ha rapidamente sostituito il sogno infranto Frattesi. Da qualche ore si rincorre la notizia di un Manchester United pronto a cederlo in prestito, visto il rendimento avuto fin qui.L’ex Real Madrid ha accumulato solo qualche minuto in 2 delle ultime 10 gare di Premier League, e per Amorim non è per niente essenziale, cosa che lo pone sul mercato come pezzo pregiato. Lasi è dimostrata interessata di fronte all’entourage del giocatore, che lo ha offerto al club capitolino, sia per la possibilità di mettersi in casa un giocatore di esperienza e leadership assoluta, sia per tutelarsi in caso di ritorno di Paredes al Boca Juniors.