Quotidiano.net - Caricatore wireless 15W in super offerta: ricarica rapida e sicura per il tuo smartphone

Leggi su Quotidiano.net

a tempo molto interessante su Amazon per questoda 15W: ideale per tutti gliche supportano la, oggi puoi acquistarlo a soli 13,45 euro invece di 21,99. Il prezzo include la spedizione Prime con la possibilità di riceverlo a casa in 1 giorno pronto per essere spacchettato e posizionato sulla tua scrivania. Acquistalo su Amazon al miglior prezzo15W in: comodo e sicuro Con questohai la soluzione perfetta per mantenere sempre carico il tuocon la massima comodità. Grazie alla tecnologia AirFuel di ultima generazione hai la possibilità di risparmiare fino a 45 minuti di attesa grazie ad unaveloce ed efficiente tutte le volte che ne avrai bisogno. Sulla base trova posto un indicatore LED adattivo che si illumina di giorno e si attenua automaticamente di notte: utile specie se decidi di posizionare ilsul comodino.