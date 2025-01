Ilfattoquotidiano.it - Capaccio Paestum, il Comune si costituisce parte civile contro il sindaco Franco Alfieri, agli arresti dal 3 ottobre e mai dimesso

La palla di neve che potrebbe diventare valanga che si abbatte sul deluchismo nel Cilento è in un atto della giunta didel 28 gennaio. E’ la costituzione dideldei templi nel processo per corruzione e turbativa d’asta aldal 3, carne e sangue del sistema di potere del governatore campano Vincenzo De Luca nella Provincia di Salerno, di cuiè presidente.Lo ha deliberato all’unanimità un gruppo di assessori guidati dalfacente funzioni Maria Antonietta di Filippo, tutti nominati da. Un atto di responsabilità, non scontato, che verrà formalizzato alla prima udienza del dibattimento, il 4 febbraio, davanti al Tribunale di Salerno. Una delibera che mettein una situazione politicamente imbarazzante, anche se la Cassazione il 14 febbraio dovesse accogliere il suo ricorso e restituirgli la libertà: tornerebbe a guidare un’amministrazione comunale che intende chiedergli i danni.