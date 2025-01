Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso (M5S): “Metro continua a mortificare dipendenti e territorio, blocchi la chiusura”

Leggi su Puntomagazine.it

(M5S) critica la gestione dellanei: “Interventi urgenti per evitare danni ai lavoratori e al”Roma, 29 gen. – “Poco fa è terminato il tavolo di discussione con la società ‘Italia’ presso il Ministero del Lavoro, al quale abbiamo preso parte insieme ai lavoratori e ai sindacati.Anche questa volta l’atteggiamento dell’azienda è stato inaccettabile, senza reali prospettive per i lavoratori e per il. Al tavolo sono state avanzate dai sindacati richieste chiare e determinate: prima di tutto che venga mantenuta la continuità occupazionale, che l’azienda protragga l’apertura della sede di Pozzuoli per consentire la ricerca di una soluzione seria e concreta per i 65, chiarire poi la reale destinazione futura del capannone e le intenzioni della società rispetto alle voci che la vorrebbero in trasferimento nell’area nord di Napoli.