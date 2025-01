Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, due proposte per la Juventus. Adesso o in estate, gli inglesi fanno sul serio! Cosa filtra sull’offerta in arrivo

di RedazioneNews24, gli inglesi fanno sul serio con la Juventus con due proposte per il terzino. Qual è la situazione? Stando a quanto rivelato da Tuttosport, il Manchester City punta forte su Andrea Cambiaso. Guardiola lo stima ed è rimasto senza terzini, ma gli inglesi devono prima poter cedere qualche pezzo importante per fare spazio in rosa e dare aria al bilancio. L'esterno non è al momento in uscita dal calciomercato Juve, ma i prossimi 5 giorni saranno decisivi per l'arrivo di un'eventuale offerta. In alternativa i Citizens cercheranno di bloccarlo in vista dell'estate per evitare aste nei prossimi mesi.