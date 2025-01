Calciomercato.it - Cambiaso ai saluti: “Possibilità rilevanti che lasci la Juve”

In casa bianconera continua a tenere banco il futuro del nazionale azzurro, sempre nel mirino del Manchester CitySono giorni e ore cruciali in casantus per quanto riguarda il mercato e non solo. E in casa bianconera in uscita molto ruota attorno al destino di Andrea.Addio disempre più vicino (LaPresse) – Calciomercato.itIl nazionale azzurro ha dato forfait per l’ultimo impegno di Champions League contro il Benfica. Un’assenza che fa discutere visto l’interesse del Manchester City nei suoi confronti.ha già dato il suo assenso per un eventuale approdo in Premier League alla corte di Pep Guardiola, ma i campioni d’Inghilterra in carica devono formulare la giusta offerta. Per quanto riguarda le cifre, come abbiamo già raccontato su Calciomercato.it, siamo sui 55-60 milioni di euro, con una richiesta di partenza da parte dei torinesi un po’ più alta.