Cairo confermata condanna a italiano

15.31 E' statain Appello,in Egitto,laa 25 anni di carcere per Luigi Giacomo Passeri, arrestato nell' agosto 2024 per traffico internazionale di stupefacenti, mentre era in vacanza. Passeri, 32 anni, di padree madre della Sierra Leone, risiedeva da tempo a Londra. Secondo la versione dei familiari, era in possesso di piccole dosi di stupefacenti. Nei mesi scorsi, la famiglia aveva lanciato l'allarme sulle condizioni del 32enne, che aveva iniziato uno sciopero della fame per protestare sul trattamento ricevuto.