Ilfattoquotidiano.it - Buscemi, Bonura e Sansone: i vecchi boss scarcerati erano tornati a comandare a Palermo. “Come nasciamo dobbiamo morire”

“Abbiamo certe idee e le nostre idee sono sempre quelle che devono andare avanti, i nostri principi, perché poi moriamo, buttiamo il sangue”. “L’importante quello è, però così”. Le parole dei due anziani uomini d’onore rispecchia cosa rappresenta per loro ancora oggi la mafia. Da una parte c’è il 72enne Girolamo, detto “Mummino”, referente del mandamento di Passo di Rigano, e dall’altra l’82enne Francesco, già imprenditore edile e uomo d’onore della stessa famiglia. I duesono usciti dal carcere dopo anni di detenzione, eppure una volta in libertà, sonoa riprendere le redini dei territori che controllano da generazioni, gestendo appalti pubblici, autorizzazioni, concessioni, estorsioni, riscossione crediti, attività commerciali fino al procacciamento di voti per le elezioni.