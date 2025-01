Ilnapolista.it - Buongiorno si è allenato nei tre giorni di riposo, verso la convocazione contro la Roma (Corsport)

Leggi su Ilnapolista.it

si ènei tredilalaSi torna in campo oggi dopo i trediconcessi da Conte. Non si è mai fermato, a differenza dei compagni, Alessandro. Ha continuato a lavorare tra sabato e ieri seguendo una tabella di recupero personalizzata. Il rientro si avvicina, il centrale del Napoli punta a figurare nell’elenco dei convocati per la sfida dell’Olimpico a distanza di un mese e mezzo dall’infortunio, la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari che lo ha costretto a saltare le ultime sei partite.già la scorsa settimana era tornato ad allenarsi in gruppo e oggi riprenderà a correre con i compagni.Tra gli obiettivi, come rivelato da Conte, c’è quello di aumentare la massa muscolare dopo lo stop forzato dell’ultimo periodo.