Bradley Cooper e la figlia Lea allo stadio | la gioia per la vittoria degli Eagles

Qualche settimana fa si era fatto accompagnare dalla fidanzata Gigi Hadid, ma per la finalissima della sua squadra del cuore, i Philadelphiaha voluto al suo fianco la donna più importante della sua vita: laLea De Seine, 7 anni, nata dalla relazione con la top model Irina Shayk.e laLea festeggiano laL’attore cinquantenne eraper il match di football che ha decretato l’accessoal Super Bowl dopo lacontro i Washington Commanders. E sugli spalti a tifare c’era anche la piccola Lea, anche lei con il giubbotto con i colori della squadra come papà, che la teneva sulle spalle. Per celebrare la, poi, i due sono scesi in campo, e il video della loro passeggiata, condiviso dalla NFL, la Lega Nazionale di Football, è diventato virale.