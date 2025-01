Ilgiorno.it - Borgolombardo, uomo travolto da un treno in piena notte sulla linea Milano-Piacenza

Leggi su Ilgiorno.it

San Giuliano Milanese (), 29 gennaio 2025 – Unè morto questainvestito da un. L’incidente è avvenuto intorno a mezzaall’altezza di, frazione di San Giuliano Milanese, nell’hinterland sud del capoluogo lombardo, lungo la-Lodi-servita dalle suburbane S1 e S12. Per il recupero della salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La vittima non è ancora stata identificata. Sono in corso accertamenti anchedinamica dell'accaduto. Resta ancora da accertare se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. Considerata l’ora non ci sono stati particolari conseguenze per il traffico ferroviario. (Notizia in aggiornamento)