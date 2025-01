Quotidiano.net - Bonus affitto 2025 per studenti e lavoratori fuori sede: a chi spetta e le cifre

Roma, 29 gennaio– Anche per ilè possibile ottenere delle agevolazioni fiscali, qualora si lavori o si studidalla propria regione di residenza. L’attenzione è rivolta ai redditi bassi, e sono previsti contributi aggiuntivi finanziati da comuni e regioni. Per i neoassunti sono anche stanziate risorse per elargireesentasse e per rimborsare le tasse che vanno dalal 2027. Ilper gliuniversitari Ilper gliuniversitari, che spesso devono pagare canoni molti alti anche solo per una stanza, e che in alcune città negli scorsi mesi portò a manifestazioni e proteste, è finanziato dal Fondo per. Per ottenerlo, bisogna avere un Isee non superiore ai 20mila euro, e l’importo massimo di cui si può usufruire è pari a 279,21 euro.