Bologna profondo rosso | i compagni sfrattano il Partito Democratico

Roma, 29 gen – Piove sul bagnato in casa dem. Come se non bastasse la salda posizione del governo italiano – secondo gli ultimi sondaggi Fratelli d’Italia sarebbe al 30% – e la congiuntura internazionale che, politicamente parlando, strizza l’occhio alla “tecnodestra” (qualunque cosa voglia dire), nella roccaforte rossa per antonomasia ilinizia a perdere i pezzi. Proprio fisicamente. La notizia rimbalza da qualche settimana: adi qui a breve la prima forza del centro-sinistra accompagnerà all’uscio un terzo dei propri circoli. Amici, amici e poi. non ti pagano l’affittoPer la precisione sono trentatre le sezioni che nella provincia felsinea chiuderanno i battenti entro la prossima primavera. Ora, immaginiamo che qualche groupie del fantasy “M – il figlio del secolo” stia già pensando alle sgradite ripercussioni di violente scorribande squadriste.