Billy Crystal e Meg Ryan ricreano la scena dell’orgasmo finto per il Super Bowl ma c’è anche Sydney Sweeney

Leggi su Cinefilos.it

e Meglaper ilma c’èe Megridanno vita a una delle scene più celebri della storia del cinema. Una delle cose di Sally Albright che fa impazzire Harry Burns nel film del 1989 Harry ti presento Sally è il suo essere schizzinosa riguardo al cibo. Le ci vuole un’ora e mezza per scegliere un panino, le dice. Ma ora, ha solo 30 secondi.I personaggi, interpretati da, tornano al Katz’ Delicatessen di New York per il remake di una delle scene più note del film in cui Sally finge di avere un orgasmo mentre la coppia cena. L’occasione è uno spot tv per la promozione della maionese Hellmann’s in vista del.Con il film che ha recentemente compiuto il suo 35° anniversario ed è stato accettato nel National Film Registry, “sembrava proprio la tempesta perfetta per noi tornare insieme allo stesso tavolo e avere indigestione“, dice, durante una recente intervista.