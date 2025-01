Metropolitanmagazine.it - Billy Crystal e Meg Ryan ricreano la scena dell’orgasmo finto di “Harry ti presento Sally” per uno spot del Super Bowl

Una delle cose diAlbright che fa impazzireBurns nel film del 1989 “ti” è il suo essere così esigente per il cibo. I personaggi, interpretati dae Meg, tornano al Katz’ Delicatessen di New York per una ripresa di una delle scene più note del film in cuifinge di avere un orgasmo mentre la coppia cena. Loè per la maionese Hellmann’s e andrà in onda durante il. Ora che il film ha da poco festeggiato il suo 35esimo anniversario ed è stato accettato nel National Film Registry, “ci è sembrato il momento perfetto per ritrovarci di nuovo insieme allo stesso tavolo e fare indigestione“, ha detto, durante una recente intervista. Potete vedere il divertente, con anche Sydney Sweeney, qui sotto.Jessica Grigoriou, dirigente di Unilever, azienda proprietaria del marchio, ha detto riguardo lo: “”Vogliamo continuare ad alzare l’asticella ogni anno e continuare a sorprendere le persone e fare qualcosa di un po’ più inaspettato“.