Lopinionista.it - “Beautiful Woman”, l’album di Sarah Klang che celebra femminilità e infanzia

Leggi su Lopinionista.it

’ è un’ampia esplorazione della, dall’alla maternità, passando per gli anni dell’adolescenza, le relazioni ed oltre, un lavoro in cui, con due Grammy svedesi vinti fino ad ora, scava a fondo nella sua vita, per svelare cosa vuol dire essere una donna oggi. Un album che racconta delle pressioni che si affrontano per conformarsi a certe idealizzazioni della, lo stress di crescere in un mondo di vergogna del corpo sui social media e dello sguardo maschile. Ma anche un lavoro di sfida e solidarietà, in cuiimmagina l’unità delle donne nel superare eoni di patriarcato e misoginia.“Tutto il disco è unazione dellae dell’. Non ha molte canzoni d’amore, è un album sull’imbarazzo di essere bambina e poi adolescente e sulla comprensione del tuo rapporto con il tuo corpo e con te stessa in un mondo patriarcale” afferma