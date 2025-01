Amica.it - Beatrice di York mamma bis: è nata, prematura, la sua seconda figlia

L’annuncio, da Buckingham Palace, è arrivato a sorpresa: nessuno si aspettava chediavrebbe partorito a gennaio. E invece, contro ogni aspettativa – la scadenza presunta era per l’inizio della primavera – la principessa è diventatabis in anticipo. Di un’altra femmina, come la primogenita.dibis: èla piccola AthenaLa notizia del lieto evento è stata diffusa oggi, 29 gennaio, ma il parto risale, in realtà, a una settimana fa. A mercoledì 22, per l’esattezza.La principessa ha partorito al al Chelsea and Westminster Hospital di Londra e, da palazzo, hanno confermato che sia lache la bambina stanno bene.ed Edoardo Mapelli Mozzi hanno dato il benvenuto alla loro(foto Getty Images)Nel comunicato diffuso da corte si legge: «Sua Altezza Reale la principessae il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare l’arrivo sano e salvo della loro, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi,mercoledì 22 gennaio alle 12:57 presso il Chelsea and Westminster Hospital, Londra».