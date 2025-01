Sport.quotidiano.net - Basket, Eurocup: un monumentale Kabengele non basta a Venezia. Reyer ko ad Ankara

(Turchia), 29 gennaio 2025 – Finale beffardo in quel diper l’Umanache per più di tre quarti ha accarezzato la possibilità di centrare un colpaccio fondamentale per un posto ai playoff – ora molto a rischio (gli orogranata ora sono –, ma poi si è dovuta arrendere al cospetto del Turk Telekom padrone di casa, capace di imporsi per 84-81 dopo aver ribaltato ribaltato un -14 con un 17-3 di parziale e aver segnato ben 33 punti nella frazione conclusiva dopo i 49 segnati nei primi 30’. Un ribaltone propiziato da una vecchia conoscenza della Serie A: si tratta dell’ex Varese Olivier Hanlan che nel quarto quarto si è letteralmente scatenato segnando 12 dei suoi 16 punti totali. Meglio di lui in termini di fatturato sul fronte dei padroni di casa ha fatto soltanto Braian Angola che ha mandato a bersaglio 17 punti, mentre sono 13 a testa quelli di Alexander e Brown.