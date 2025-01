Sport.quotidiano.net - Barlaam fra passato e... futuro: "Tutti belli i miei ori vinti a Parigi"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Simonenon se la cava benissimo solo in acqua. Chiamato a fare un discorso durante il "Report 2024 di Milano & Partners", davanti a una platea diversa dai fan che guardano le sue gare paralimpiche non ha avuto problemi. Da milanese riconosce il valore che lo sport ha avuto e ha per la città che si prepara a ospitare i Giochi Invernali per cui ha realizzato dei fumetti. Per una volta non sarà in gara e si godrà lo spettacolo dopo i fasti diin cui ha rischiato l’incidente diplomatico investendo quasi il Presidente Mattarella. Cosa rappresenta per lei Milano? "Per me, che grazie allo sport ho viaggiato in giro per il mondo anche dal punto di vista accademico, è casa ma ha un po’ di internazionalità, questo è uno degli aspetti che preferisco e anche il mondo dello sport se ne sta accorgendo".