Bakambu determinato a continuare a Betis nonostante le offerte

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-29 11:37:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga:Gol di sabato scorso Maiorca E, soprattutto, le migliori sensazioni che ha lasciato da quando è saltato sull’erba sostituendo Titor roquehanno supposto una svolta Cédric. L’attaccante congolese stava vedendo come il suo nome ha iniziato a suonare fortemente in questo mercato della firma invernale, ma la fiducia che gli ha dato per vedere la porta sembra essere stata decisiva quando ha deciso il suo futuro.Attrezzatura Giappone, Türkiye, Arabia E Greciacome riportato ABCsono stati interessati alla situazione diPensando alla tua firma. Ma il giocatore sembra essere chiaro che non è tempo di terminare il suo palco nele ha rifiutato uno dopo l’altro tutte lericevute.