Ilfattoquotidiano.it - Automobili Mignatta, l’8 maggio sarà presentata Rina. Ecco le prime immagini – FOTO

è un’automobile fieramente legata al territorio del Piemonte, regione da cui sono scaturite molte pietre miliari dell’automotive internazionale. È una vettura tailor made, pensata per aggredire le curve delle colline del Monferrato, delle Langhe o del Roero e, allo stesso tempo, godersi gli straordinari paesaggi piemontesi”: è con queste parole che Josè, fondatore di, descrive la prima automobile del marchio di Valfenera d’Asti.Il neonato brand piemontese ha diffuso leteaser ufficiali del veicolo, chesvelato integralmente l’8prossimo e verrà assemblato a mano in un’esclusiva tiratura annuale limitata ad appena 30 unità. Dai teaser si evince che l’auto avrà le sembianze di una barchetta biposto dallo stile sinuoso. Per ammissione del costruttore,prende ispirazione dalle sportive degli anni Sessanta.