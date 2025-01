Atletica World Indoor Tour | Dosso e Coiro trionfano a Belgrado

Leggi su Sportface.it

l’Italia trionfa due volte, in occasione della tappa Gold delin Serbia. Zaynab, al debutto stagionale, firma un 7.08 nella batteria dei 60 metri. Si tratta del sesto tempo in carriera, a soli sei centesimi dal record nazionale di 7.02 dello scorso inverno. La sprinter firma poi il successo in finale con un buon 7.12, che le consente di ottenere una vittoria che non è stata messa in discussione nemmeno dal pressing di Lewis, alle sue spalle in 7.14.Zaynabof Italy in action during the European Athletics Championships 2024 at the Olympic Stadium in Rome, Italy June 8, 2024LE PAROLE DI“C’è sicuramente qualcosa da aggiustare ma mi è piaciuto il modo in cui ho gestito la gara – racconta Zaynab– In inverno abbiamo lavorato bene con coach Giorgio Frinolli e questo esordio volevo affrontarlo con leggerezza e consapevolezza: credo di esserci riuscita.