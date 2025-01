Thesocialpost.it - Asteroide potrebbe colpire la terra nel 2032: avviata una task force

La comunità scientifica internazionale sta monitorando con crescente attenzione l’2024 YR4, chelail 22 dicembre. Sebbene la probabilità di impatto sia attualmente stimata all’1,2%, il tema sarà discusso la prossima settimana a Vienna durante la riunione dello Space Mission Planning Advisory Group dell’ONU. L’obiettivo dell’incontro sarà valutare possibili azioni preventive per affrontare l’eventuale rischio.Dimensioni e traiettoria dell’L’ha una dimensione compresa tra 40 e 100 metri, il che lo rende un oggetto di interesse per la difesa planetaria. Attualmente, si sta allontanando dallaquasi in linea retta, rendendo difficile una determinazione precisa della sua orbita. Nei prossimi mesidiventare impossibile osservarlo, motivo per cui l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sta coordinando il monitoraggio con telescopi sempre più potenti, tra cui il Very Large Telescope dell’Osservatorio Europeo Australe in Cile.