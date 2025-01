Ilgiorno.it - Assolto dopo 5 anni e mezzo in cella. Risarcimento danni per La Rocca

Più di 5, precisamente 2044 giorni, trascorsi in carcere con l’accusa di essere l’intermediario per l’omicidio di Paolo Vivacqua, rottamaio siciliano trapiantato in Brianza chiamato il "Berlusconi di Ravanusa", ucciso il 14 novembre 2011 con 7 colpi di pistola nel suo ufficio di Desio. Ora la quinta sezione penale della Corte di Appello di Milano ha riconosciuto 241mila euro comedei dper ingiusta detenzione a Salvino La, 56enne, difeso dagli avvocati Salvatore Manganello di Agrigento e Alessandro Frigerio di Monza. La storia infinita di questa vicenda giudiziaria ha avuto inizio il 2 dicembre 2015 con la sentenza della Corte di Assise di Monza che ha condannato a 23di reclusione Barba (imputato come mandante dell’assassinio insieme alla moglie della vittima Germania Biondo, poi assolta definitivamente, mentre Barba attende la pronuncia sulda ingiusta detenzione) e La