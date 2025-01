Tvplay.it - Asse Roma-Inter, i nerazzurri puntano un giallorosso: la situazione

Leggi su Tvplay.it

La dirigenzaista prova a strapparlo alla, lae la formula.Gli ultimi risultati dell’non possono che mettere il sorriso sui denti degli uomini di Simone Inzaghi e di tutto l’ambiente nerazzurro. Contro il Lecce è arrivata la nona vittoria delle ultime undici partite, un 4-0 senza storia che, dopo la vittoria in Champions League contro lo Sparta Praga, prepara al meglio l’in vista del big match di domenica., iun: la(LaPresse) tvplay.itAd attenderli ci sarà il Milan, che mai come stavolta vuole far partire la seconda parte di stagione con una vittoria nel derby, anche per confermare il risultato dei due derby vinto finora (2-1 in campionato a settembre, e 3-2 in Supercoppa italiana a gennaio). Si prospetta quindi un match infuocato che, tra le altre cose, arriverà proprio nell’ultimo giorno di mercato disponibile.