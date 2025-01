Sport.quotidiano.net - Ascoli, Cudini si presenta da solo: "Voglio un cambio di atteggiamento"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nessunazione ufficiale per Mirko. Abbandonato a sé stesso, il nuovo tecnico dell’si prepara ad affrontare il proprio destino e quello della squadra che sarà chiamato a guidare verso orizzonti meno tormentati di quelli attuali. L’obiettivo chiaramente è quello di provare a risollevare le sorti di un Picchio ancora alle prese con quello che negli anni a venire sarà ricordato un po’ da tutti come uno dei periodi più sofferti della ultracentenaria storia del club di corso Vittorio Emanuele. Alcun dirigente ha voluto cogliere l’occasione per raccontare la trattativa che ha condotto al suo ritorno, stavolta nelle vesti di allenatore. Tolto il patron Massimo Pulcinelli, giustamente spesso lontano per seguire i propri affari, tra il presidente Carlo Neri, il direttore generale Domenico Verdone e il direttore sportivo Emanuele Righi, nessuno ha voluto metterci la faccia per procedere alla classica investitura ufficiale.