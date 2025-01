Sport.quotidiano.net - Arbitri. Al ’Neri’ con il Perugia fischia Carlo Rinaldi

Sabato al ’Romeo Neri’ sarà la seconda volta tra il Rimini e, il fischietto della sezione di Bassano del Grappa designato a dirigere i novanta minuti con il(calcio d’inizio alle 17.30). Secondo precedente in assoluto e sempre in questa stagione considerando cheha diretto i biancorossi nel girone d’andata, a fine settimane, nei novanta minuti sul campo dell’Ascoli. Match che si è chiuso con una vittoria del Rimini firmata da Parigi (1-0 al ’Picchio’). L’arbitro di Bassano sabato sul sintetico di Piazzale del Popolo sarà in compagnia degli assistenti Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Matteo Nigri della sezione di Trieste. Il quarto ufficiale sarà Lorenzo Massari di Torino. Un precedente peranche con il, ma la scorsa stagione, quando gli umbri lasciarono tutto il bottino sul campo dell’Ancona (2-1).