Ilfattoquotidiano.it - Anche il campione di ciclismo Evenepoel vittima delle truffe del “postino di Anderlecht”: così gli ha sfilato 9mila euro

Remco, doppio oro alle ultime Olimpiadi, sta vivendo un periodo molto difficile. Il ciclista belga, due volte vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi, lo scorso 3 dicembre era stato coinvolto in un incidente stradale nel corso di un allenamento: si scontrò con un furgoneposte a Kerkplein, vicino Oetingen, piccolo comune di Gooik. Trasportato d’urgenza in ospedale, il ciclista si ritrovò con una frattura alla costola, alla scapola, alla mano, contusioni ai polmoni e una lussazione della clavicola destra che ha causato la rottura di tutti i legamenti circostanti. Ma le sfortune per il classe 2000 non sono finite lì. A causa di un, si è ritrovatoconin meno in banca.è infatti tra le vittime del cosiddetto “di“. L’indagine è partita quando a una donna di Schepdaal, villaggio nelle Fiandre, non è stata consegnata per posta la sua nuova carta bancaria, venendo a sapere tra l’altro che erano stato prelevato del denaro dal suo conto.