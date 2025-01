Lanazione.it - Amici della Musica, due concerti nel fine settimana

Firenze, 29 gennaio 2025 - Sabato 1 febbraio, alle ore 16, al TeatroPergola, torna in stagione uno dei più importanti quartetti in attività a livello internazionale, l’Hagen Quartett, che eseguirà il Quartetto in sol maggiore, Hob.III:58 e il Quartetto in mi maggiore, Hob.III:59 di Haydn e il Quartetto n. 3 in la maggiore, op. 41 n. 3 di Schumann. Nato dall’unione dei quattro fratelli Lukas (violino), Angelika (violino, poi sostituita nel 1987 dall’attuale componente Rainer Schmidt), Veronika (viola) e Clemens Hagen (violoncello), il Quartetto ha raggiunto una posizione di eccellenza tra i migliori ensemble del nostro tempo. Si esibisce in tutto il mondo e ha realizzato una discografia storica di quasi cinquanta registrazioni. Nel 2021 ha celebrato il suo 40esimo anniversario. Il ritorno del Quartetto è particolarmente atteso visto che, per cause di forza maggiore, si era trovato costretto a cancellare la sua ultima presenza nel cartellone degli