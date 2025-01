Oasport.it - AlUla Tour 2025: Tom Pidcock mette la sua firma nella seconda tappa. Decimo Fancellu

Leggi su Oasport.it

Era l’uomo più atteso e ha subito timbrato il cartellino. Arriva molto presto la prima vittoria di Tomcon la nuova maglia della Q36.5 Pro Cycling Team: il britannico infatti si è imposto oggi sull’arrivo in vetta di Bir Jaydah Mountain Wirkahdell’.Da segnalare che la frazione odierna sul finale è stata accorciata e neutralizzata per un piccolo tratto a causa delle condizioni del manto stradale. Non ci sono stati problemi però ad affrontare l’ultima ascesa, con 2,8 chilometri al 9,4%.a 600 metri dall’arrivo ha preso la testa della corsa, ha lanciato il suo attacco ed ha rivisto i rivali dopo il traguardo, dominando in lungo e in largo e andandosi a prendere ovviamente la vetta della classifica generale. Alle sue spalle staccato di 4” Rainer Kepplinger (Bahrain – Victorious), mentre poco più distante il fenomeno della mountain bike Alan Hatherly (Team Jayco).