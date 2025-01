Ilfattoquotidiano.it - Alta tensione per la folle notte di Champions: “Rischio reale di scontri”. Tifosi arrestati e respinti alla frontiera in Francia e Germania

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’ultima giornata diLeague al cardiopalma. Per la prima volta nella sua storia, questa sera alle ore 21 giocheranno tutte le 36 squadre in contemporanea. Oltre ai verdetti, in queste 18 partite sono attesi gol, spettacolo e tanti momenti carichi di. Il nervosismo però non sarà presente solo sol campo, anzi. Ine in, ci sono già stati e arresti e altri provvedimenti volti a tutelare la sicurezza pubblica messa ada alcuni match.Un primo esempio proviene da Lille. A decine didel Feyenoord è stato vietato di recarsi nella cittadina per la partita di stasera tra la squadra locale e gli olandesi. Come riferiscono le autorità francesi, i sostenitori olandesi sono stati. La Prefettura del Nord, che rappresenta lo stato nella regione di Lille, ha affermato che a decine didella squadra ospite è stato rifiutato l’ingresso ine che altri che erano in possesso di articoli pirotecnici sono stati presi in custodia.