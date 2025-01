Notizie.com - Almasri inchioda il governo, la Libia tace e crescono gli interessi militari russi. La Cpi: “A Mitiga torture, abusi e si dormiva a turno”

“Le Rada avrebbero sottoposto sistematicamente i detenuti a brutali interrogatori e. Erano in celle sovraffollate dove ci si sdraiava aper dormire. Alle donne era negata l’assistenza mestruale”.il, lagli. La Cpi: “Ae si” (ANSA FOTO) – Notizie.comÈ solo un estratto dai documenti che la Corte penale internazionale (Cpi) de L’Aia ha reso pubblici sul caso del comandante libico Osama al Najem Elmasry detto, come anticipato nei giorni scorsi da Notizie.com.Accuse che risuonano ancor di più oggi in Italia, dove il Paese è profondamente scosso da un caso che sta rischiando di destabilizzare ile che potrebbe essere al centro di un’intricata controversia internazionale.