Lanazione.it - All’asta i locali del Palazzo rosa: "Così si va verso il precipizio"

Leggi su Lanazione.it

PONSACCO"il". L’inizio del comunicato di Italia Viva, Pd e lista civica Per Ponsacco riassume chiaramente la posizione dell’opposizione in consiglio comunale sul futuro deldi via Rospicciano e sulla sua attesa riqualificazione dopo lo sgombero che deve essere ancora portato a termine. Pd, Italia Viva e Per Ponsacco si riferiscono alla notizia della messadei. Aste previste nei prossimi messi. "La messadeidel complesso di via Rospicciano – scrivono Pd, Italia Viva e Per Ponsacco – sono il segnale più evidente della rottura di ogni rapporto collaborativo tra l’amministrazione comunale e i curatori fallimentari. A questo punto c’è il rischio concreto che gli appartamenti delfiniscano in mani sbagliate oppure che si arrivi ad un frazionamento eccessivo della proprietà.