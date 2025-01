Sbircialanotizia.it - Alessia Pifferi malata non si presenta in aula, udienza appello rinviata al 10 febbraio

Tutto rinviato per legittimo impedimento nel giorno del quarto compleanno della piccola Diana, lasciata morire di stenti dalla mamma Tutto rinviato. Nel giorno del quarto compleanno di Diana, la madre- già condannata all’ergastolo per l’omicidio della piccola di soli 18 mesi lasciata morire di stenti - non sinell’della corte .L'articolonon siinal 10è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.