Albano, Colini "Il terzo settore elemento cruciale per lo sviluppo sociale, culturale, economico di una comunità"

Il Consigliere comunale Alessio, delegato del Sindaco per la gestione delle problematiche legate al, fa il punto della situazione portando un qualificato chiarimento sulle attività presenti e future dell’associazionismo sul territorio diLaziale.“L’associazionismo delè unper lodi una.” Afferma Alessio.“Ilinclude organizzazioni no profit come associazioni, cooperative sociali, fondazioni, e altri enti che operano con l’obiettivo di soddisfare bisogni collettivi. Bisogni che spaziano dalla formazione allo sport, includendo il volontariato che promuove la solidarietà e la tutela i diritti e l’assistenza delle persone, in particolare quelle più vulnerabili ”.