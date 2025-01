Thesocialpost.it - Alaska, jet F-35 si schianta durante l’atterraggio: pilota salvo

Un jet da combattimento F-35 si ètola fase di atterraggio presso la base aerea di Eielson, in, nel corso di un’esercitazione. Ilè riuscito a mettersi ingrazie al sistema di espulsione prima dell’impatto ed è stato successivamente soccorso senza riportare ferite gravi.L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, mentre il velivolo rientrava da una missione di addestramento. Le cause dello schianto non sono ancora chiare e saranno oggetto di un’indagine ufficiale da parte dell’Aeronautica militare statunitense. Al momento non risultano danni a infrastrutture della base né a persone a terra.L’F-35 è uno dei caccia più avanzati al mondo, progettato per operazioni di superiorità aerea e attacco al suolo, ma non è la prima volta che incidenti coinvolgono questo tipo di velivolo.