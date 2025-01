Formiche.net - Aiuti esteri e America First. Perché Trump frena sul Pepfar

Leggi su Formiche.net

Nella notte fra lunedì e martedì, un avviso ha raggiunto gli ufficiali statunitensi in tutto il mondo: i sistemi informatici del President’s emergency plan for Aids relief () sarebbero stati chiusi alle 18:00 ora di Washington. Il programma, lanciato dal presidente George W. Bush nel 2003, per due decenni ha rappresentato il pilastro dell’impegno statunitense contro l’Hiv. Oggi si trova, invece, al centro di un’inversione di rotta senza precedenti. Gli Stati Uniti, storicamente il principale finanziatore internazionale nella lotta all’Aids – attraverso ile il Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria – stanno infatti assistendo a una profonda frattura sul tema. Lo scorso anno, il Congresso, che da sempre ha garantito un sostegno bipartisan al programma, non è riuscito a rinnovarne l’autorizzazione per un periodo pluriennale, optando invece per una breve proroga, con scadenza fissata a marzo 2025.